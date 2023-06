Jimmy López wurde 1978 in Lima, Peru geboren. Von 1998 bis 2000 studierte er bei Enrique Iturriaga am Nationalkonservatorium in Lima und von 2000 bis 2007 bei Veli-Matti Puumala und Eero Hämeeniemi an der Sibelius Akademie in Helsinki, wo er 2007 einen Masterabschluss erhielt. Jimmy López wurde mit folgenden Preisen ausgezeichnet: Orchester-Preis 2002 des CCA Internationalen Kompositionswettbewerbs (Taiwan), Erster Preis 2002 des Internationalen Kompositionswettbewerbs ALEA III (USA), eine ehrende Erwähnung 2005 beim Irino Kompositionspreis für Kammermusik (Japan), Orchesterpreis 2006 des SävellYS-Wettbewerbs (Finnland), Nicola De Lorenzo-Preis 2008 der University of California Berkley, Morton Gould-Preis 2008 für junge Komponisten ASCAP, New York, und Kranichsteiner Musikpreis im Rahmen der Internationalen Ferienkurse für zeitgenössische Musik in Darmstadt 2008. Seine Werke wurden in der Carnegie Hall und beim Aspen Musikfestival und durch das Chicago Symphony Orchestra, das Saint Paul Chamber Orchestra und das National Symphony Orchestra von Peru aufgeführt. Er ist Gründungsmitglied der kohoBeat Musikvereinigung in Finnland. Jimmy López promoviert derzeit bei Edmund Campion an der University of California Berkley und wurde kürzlich mit dem Georges Ladd Prix de Paris ausgezeichnet, der ihm einen Studienaufenthalt in Paris von September 2009 bis August 2010 ermöglicht.