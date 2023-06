Robin Minrad

Robin Minard wurde 1953 in Montréal geboren. Er studierte Komposition und elektroakustische Musik in Kanada und Paris. Seit den frühen 1980er Jahren bilden elektroakustische Kompositionen und Klanginstallationen im öffentlichen Raum den Schwerpunkt seiner Arbeit. Von 1992 bis 1996 war er Lehrbeauftragter für den Bereich Klanginstallation am Elektronischen Studio der TU Berlin. Seit 1997 ist er Professor für elektroakustische Komposition und Klanggestaltung an der Bauhaus-Universität und der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar, wo er auch die Studios für elektroakustische Musik SeaM Weimar leitet. Er war „artist-in-residence“ des Berliner Künstlerprogramms des DAAD und des Canada Council Studios (Paris); am Banff Centre for the Arts (Canada), Künstlerhof Schreyahn (Deutschland); des Het Apollohuis, Eindhoven (Holland); der Villa Serpentara, Olevano Romano (Italien); im Mattress Factory Museum of Contemporary Art, Pittsburgh (USA); am IRCAM (Paris) sowie Instants Chavirés (Montreuil). Seine Werke wurden weltweit in Festivals, Museen und öffentlichen Räumen präsentiert. Er hat zahlreiche Texte zum Themenkreis Klanginstallation veröffentlicht; seine Bücher Silent Music — zwischen Klangkunst und Akustikdesign und 4: Vier Räume / Vier Installationen sind im Kehrer Verlag, Heidelberg erschienen. Permanente Installationen sind in Mariposa, Teneriffa, der Bibliothèque du Faubourg de Béthune, Lille und im Museum Burg Ziesar, Brandenburg zu erleben.