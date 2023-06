Jens-Uwe Dyffort wurde 1967 in Erfurt geboren. Von 1990-95 studierte er Komposition bei Franz Martin Olbrisch und machte 1998 seinen Meisterschülerabschluss bei Prof. Walter Zimmermann an der Universität der Künste in Berlin. 1999 bekam er das Stipendium der Stadt Berlin an der Cité Internationale des Arts Paris und nahm an der Academie d'Eté am IRCAM Paris teil. Sein Interesse gilt der elektroakustischen Musik, der Live-Elektronik sowie der Komposition im Raum. In Berlin uraufgeführt wurden in den Jahren 1996-98 beispielsweise die Musikalische Topologie, eine Komposition für 20 verteilte Musiker, die Komposition Diskrete Winkelzüge für räumlich verteiltes Streichquartett und die elektronische Komposition Kaskaden. Seit 2001 arbeitet er als Software-Entwickler bei der Firma Native Instruments.