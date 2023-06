Roswitha von den Driesch wurde 1964 in Saarburg geboren. Sie studierte 1983 - 85 Architektur in Mainz. Von 1985 - 89 machte sie eine Ausbildung als Grafikerin am Lette-Verein Berlin. 1992 - 98 studierte sie Freie Kunst bei Prof. Inge Mahn an der Kunsthochschule Berlin Weißensee und machte 1999 ihren Meisterschülerabschluss. Sie nahm an Seminaren im Elektroakustischen Studio der Technischen Universität Berlin teil, wo sie Jens-Uwe Dyffort kennen lernte. Roswitha von den Driesch arbeitet als freiberufliche Grafikerin und Künstlerin im Bereich Klang, Film und Video. Ihre Videoarbeiten wurden unter anderem 2008 in der Ausstellung 13. Marler Video-Kunst-Preis im Skulpturenmuseum Glaskasten Marl und 2007 auf dem International Science and Film Festival in Marseille gezeigt.