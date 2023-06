Mediale Musikvermittlung

Komponieren zwischen daheim und Dubai

Das Bewegtbild als Assoziationsfeld

Es raschelt. Schritte hallen wider. Der Raum ist riesig und uralt. Stille. Dann ein sonores Brummen, die Tonhöhe schraubt sich ins nicht mehr Hörbare. Die Steinmauern, der ganze Raum scheint zu pulsieren. Und noch lange nachdem alles vorbei ist, hallt der Körper der 1700 Jahre alten Istanbuler Kirche in Dir nach. Mark Andre sieht die Kamera nicht und lächelt.

Mark Andre in Istanbul SWR nmz -

Der nächste Monat, 8.500 Kilometer entfernt, ein anderes Land,eine andere Stadt. Razorwire, Razor Ribbon, Barbed Wire. Leben in einer Sicherheits-Blase. Zwischen den Wellblechhütten Sowetos ist Lars Petter Hagen ein Fremdkörper. Er steht vor einer Wand voller Post-its und Linien, die Ereignisse, Orte und Menschen zu sich selbst in Bezug setzen. Aus seinem Fieldrecorder schallt die Kakophonie Johannesburgs.

Wie reagiert ein Komponist auf 1000 Jahre Musikverbot? Markus Hechtle mit einem radikalen Verzicht, Jörg Widmann mit einer Gegenreaktion – einem Sich-seiner-Selbst-Versichern. Die Kamera ist dabei, als er um eine defekte Taste eines Klaviers in Dubai herumkomponiert. Ein Detail, das das Konzertpublikum nie erfahren hätte. Ein unwichtiges Detail?

China schweigt. Unsuk Chin und Benedict Mason sind längst wieder in Deutschland, als ich das erste Mal vor Ort auf den roten Aufnahmeknopf drücke. Momente, die von der Entstehung zeitgenössischer Musik berichten. Momente, die dem Publikum im Konzertsaal verborgen bleiben, die vielleicht banal wirken und die mit dem fertigen Werk nur anekdotisch in Beziehung stehen mögen. Vielleicht sind das aber auch Ereignisse, die uns helfen, die Kompositionen besser zu verstehen, weil die Persönlichkeit des Komponisten untrennbar mit seiner Arbeit verwoben ist.

Lars Petter Hagen in Johannesburg SWR nmz -

Hat die zeitgenössische Musik ein Vermittungsproblem? Analytische Diskussionen zur Werkstruktur und Materialfragen haben ihren unanfechtbaren Platz in Gesprächen und schriftlichen Auseinandersetzungen. Es scheint jedoch eine regelrechte Angst zu existieren, sich Darstellungs- oder Vermittlungsformen im Bewegtbild, zu öffnen. Vielleicht ist es die Furcht davor, die Konstruktion, das intellektuelle Gerüst, zu demontieren und damit eine Angriffsfläche zu bieten.

Warum begleitet man mit der Kamera Komponisten, die in fernen Mega-Städten nach deren musikalischer Essenz suchen?

Die Assoziation – das Bild – kann eine Ahnung auf das eröffnen, was unformulierbar ist. Lars Petter Hagen sagte am vierten Tag unseres Johannesburg-Aufenthalts, dass er sich in den Interviews vor der Kamera unbeholfen fühle. Da war die Sprachbarriere bei Prozessen, die schon in der Muttersprache schwer erklärbar sind, da war aber auch die Angst in Floskeln abzurutschen. Die Filmsequenzen zu „into...“ jedoch, die Kamera, die „das Erfahren“ des Komponisten selbst dokumentiert – und seien die Momente auf den ersten Blick noch so trivial – lassen Ursachen erkennen, die kompositorische Entscheidungen beeinflussen.

Johannes List