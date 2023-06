Der Bassbariton Romain Bischoff studierte an den Konservatorien in Liège, Den Haag und Paris. Ausgezeichnet mit dem niederländischen Musikpreis war er unter anderem Schüler von Christa Ludwig, Walter Berry und Aafje Heijnis. Er trat in Opernhäusern in Frankreich, Belgien, Deutschland, Italien, den Vereinigten Staaten und den Niederlanden auf und spezialisierte sich auf zeitgenössische Musik. Er gastierte bei mehreren Gelegenheiten bei der Biennale in Venedig und beim Holland Festival. An der niederländischen Oper trat er als „Ich“ in Schnittkes Leben mit einem Idioten und in Aribert Reimans Lear auf. Theater und Konzertaufführungen beinhalten György Ligetis Aventures / Nouvelles Aventures in Paris, Brüssel, Rouen, Zürich und Amsterdam und das Oratorium Die Hamletmaschine von Georges Aperghis in Athen und Stuttgart. Seit 2002 leitet er das neugegründete Vokal-Studio für zeitgenössische Musik in Amsterdam.