Der 1979 geborene Nicolas Crosse studierte am Conservatoire National de Paris in der Klasse von Jean-Paul Celea. Durch die Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten und mit dem CNSMDP und IRCAM hatte er Gelegenheit, seine Kenntnisse der zeitgenössischen Musik zu vertiefen. Neben seinem Studium gastierte er in verschiedenen französischen Orchestern wie dem Orchestre de Paris und dem Ensemble Intercontemporain unter den Dirigenten Pierre Boulez, Wolfgang Sawallisch, Valery Gergiev, Esa-Pekka Salonen, Christoph Eschenbach und Jonathan Nott und anderen. 2006 spielte er in Europa mit dem Ensemble Les Jeunes Solistes unter der Leitung von Rachid Safir in Klaus Hubers Miserere Hominibus. Er erhielt im gleichen Jahr den ersten Preis in dem von der Vereinigung Französischer Bassisten und Kontrabassisten organisierten Wettbewerb „Haut les Basses“ in der Kategorie Zeitgenössische Musik. Im Oktober 2007 nahm er eine von der Fondation Meyer und dem CNSMDP unterstützte DVD auf mit der Sequenza XIVb von Luciano Berio, Valentine von Jakob Druckman, Ala von Franco Donatoni, Cronica del oprimido von Lucas Fagin und Improvisationen mit dem Klarinettisten Christian Laborie auf. Er trat als Solist in Frankreich, der Schweiz und Kolumbien auf.