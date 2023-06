Das Ictus Ensemble aus Brüssel hat sich zur Aufgabe gemacht, die Musik von 1950 bis zur Gegenwart zu vermitteln und sie dem Publikum in Gesprächskonzerten nahe zu bringen Für Interpreten und Komponisten hat Ictus in Form von workshops (für Interpreten) und zweijährigen Stipendien (für Komponisten) eine Ausbildungsplattform entwickelt. Ein fest zum Ensemble gehörender Toningenieur sorgt dafür, dass Live-Elektronik ein selbstverständlicher Teil der Aufführungen ist. Das von dem Choreographen Wim Vandekeybus gegründete Ensemble hat seit 1994 ein Domizil bei der Rosas Dance Company, mit der es häufig zusammenarbeitet. Neben regelmäßigen Konzerten in Brüssel und an der Opéra de Lille tritt es bei vielen maßgeblichen Festivals auf, z.B. in Strasbourg und Witten, bei der Brooklyn Academy of Music, dem Festival d’Automne in Paris, Ultraschall in Berlin und Wien Modern.