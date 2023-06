studierte an der Königlichen Akademie in Brüssel. Er trat als Solist mit dem Belgischen Nationalorchester auf, war seit 1970 Mitglied des Ensemble Musique Nouvelle (Liège) und von 1976-1991 dessen Dirigent. Er dirigierte Sinfonieorchester, Kammerorchester und Ensembles der zeitgenössischen Musik in Belgien und im Ausland. Aufgrund seiner Erfahrungen als Operndirigent wurde er kürzlich von der Accademia Teatro alla Scala di Milano eingeladen. Er entwickelte einen Musikkurs für die Tänzer der Performing Arts and Training Studios (PARTS / ROSAS) and unterrichtete am Konservatorium in Brüssel. Derzeit ist er an der Formation aux Langages Contemporains in Liège und für Kammermusik an der Escuela Superior de Música Cataluña (Barcelona) verpflichtet. Georges-Elie Octors dirigierte Uraufführungen unter anderem von Kaija Saariaho, Georges Aperghis, Jonathan Harvey, Michael Jarrell, Fausto Romitelli, Luca Francesconi, Henri Pousseur, Philippe Boesmans und Toshio Hosokawa. Er wurde von den wichtigen Festivals der zeitgenössischen Musik eingeladen und hat zahlreiche CD-Einspielungen dirigiert. Seit 1996 ist er Dirigent des Ictus Ensemble.