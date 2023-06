Peter Veale

wurde 1959 in Dunedin (Neuseeland) geboren. Er studierte bei Jiri Tancibudek an der Adelaide Universität und bei Heinz Holliger an der Freiburger Musikhochschule. 1979 gewann er den ersten Preis beim Konzert-Wettbewerb der ABC in Australien und ein internationales Stipendium für einen Aufenthalt 1992/93 an der Akademie Schloss Solitude Stuttgart. Er ist Gründungsmitglied des Ensemble SurPlus. 1986-1994 war er Mitglied des ensemble recherche. Seit 1996 ist er Mitglied der musikFabrik. Häufige Konzertreisen als Solist und Mitwirkender in Kammerensembles. Seit 2006 Lehrauftrag für Oboe an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main. Zusammen mit Claus-Steffen Mahnkopf ist er Autor von „Die Spieltechnik der Oboe“.