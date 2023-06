Der künstlerische Ansatz von Betty Hovette entzieht sich jeglicher Einschränkung auf eine bestimmte Strömung oder auf einen Bereich. Sie nimmt sich vielmehr die Freiheit, sich ungebunden und voller Neugier zu bewegen. Zunächst folgte sie den Wegen der notierten Musik, um sich dann der zeitgenössischen und improvisierten Musik zu öffnen. Mehr und mehr neigt sie zur künstlerischen Hybridisierung mit einem großen Bedürfnis nach reiner Energie und Klang in seiner entscheidenden Form. Ihre musikalische Arbeit ist durch Authentizität geprägt, ohne Rücksicht auf die Methoden, die sie notiert oder improvisiert.

Betty Hovette’s artistic approach isn’t about restricting herself to a specific movement or field. On the contrary – it is about giving herself the freedom to stroll and wander boundlessly, relentlessly aiming to sharpen her own curiosity. At first, she pursued the traditional paths of written music until opening herself to contemporary music and then to free improvisation. Her artistic aspiration is tending more and more towards hybridization, yearning for pure energy, Sound in its essential form. Her musical research is embedded with care for authenticity of the subject matter, regardless of the artistic creation methods (fully written or totally improvised).