Die Mezzosopranistin Elvira Bill studiert Gesang bei Prof. Christoph Prégardien an der Kölner Musikhochschule. Bis zu ihrem Abitur in Mönchengladbach erhielt sie u.a. von Reinhard Becker (Wuppertal) wichtige sängerische Impulse und Anregungen. Ihr Repertoire reicht von alten Meistern bis zur zeitgenössischen Musik. Im Bereich der historischen Aufführungspraxis wird sie zusätzlich vom Countertenor Kai Wessel betreut. Einen Schwerpunkt ihrer solistischen Konzerttätigkeit bildet das Oratorium. Als Solistin sang Elvira Bill unter Leitung von Marcus Creed, Peter Neumann, Robin Gritton, Christopher Hogwood und vielen anderen Dirigenten. Am Theater Krefeld-Mönchengladbach war sie in der Oper Der Riese vom Steinfeld von Friedrich Cerha zu hören. Konzertreisen führten sie in viele Städte Deutschlands, nach Frankreich, Österreich, in die Benelux-Staaten, nach Italien, Portugal, Ungarn, Russland, China und in den Oman.