wurde in La Rochelle in Frankreich geboren und studierte in Paris. 1990 wurde er Erster Hornist des Ensemble Modern, 1999 begann er zu dirigieren. Als Künstlerischer Direktor des schwedischen Ensembles für Neue Musik KammarensembleN arbeitet er häufig mit führenden Komponisten zusammen. Er tritt regelmäßig mit den weltweit renommiertesten Ensembles auf, darunter Ensemble Modern, Birmingham Contemporary Music Group und London Sinfonietta. Mit dem Philharmonia Orchestra konzertiert er regelmäßig in dessen Reihe Music of Today. Franck Ollu ist außerdem als Orchesterdirigent gefragt ; in jüngster Zeit trat er u.a. mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks, dem Orquesta Nacional d’España, Orchestre National de Lyon, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI and Helsinki Philharmonic auf ; zum wiederholten Mal dirigiert er demnächst Iceland Symphony, Aarhus Symphony und das Orquestra Nacional do Porto. Festivals wie die Berliner Festwochen, das Lincoln Center Festival in New York, das Theatre Colon in Buenos Aires, Musica Nova in Helsinki und Musica Viva in München zählen zu seinen Stationen. Bekannt als Pionier der neuen Musik, dirigierte Franck Ollu zahlreiche Werke zeitgenössischer Komponisten, zuletzt Uraufführungen von Hans Zender, Peter Eötvös, Emmanuel Nunes, Brian Ferneyhough und Wolfgang Rihm. Auch als Operndirigent zeichnete er sich aus: Er dirigierte in jüngster Zeit die Uraufführung von George Benjamins neuer Oper an der Pariser Bastille und bei Festivals in Amsterdam, Dresden, Liverpool, Frankfurt, Wien und New York. Vergangenen Sommer leitete er die Aufführung einer neuen Oper von Pascal Dusapin beim Festival in Aix-en-Provence.