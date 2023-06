geboren 1987 in Berlin. Erste Theatererfahrungen in diversen Produktionen des Berliner Off-Theaters. Seit 2006 Studentin des Max-Reinhardt-Seminars in Wien, Mitwirkung u.a. bei Diener zweier Herren (Truffaldino), Tango Gombrowicz (Regie: Mikolaj Grabowski) und Dantons Tod (St.Just/Lucile). Gastspiele in Rostock, Brünn, Warschau und Zürich. Ensemblepreis der Jury für Dantons Tod beim Internationalen Schauspielschultreffen Setcany Encounter 2009 in Brünn.