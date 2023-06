Der in Wien geborene Helmut Vogel ist Schauspieler, Sprecher, Theatermusiker und Regisseur. Er absolvierte seine Schauspiel- und Musikausbildung in Wien und Paris. Engagements an verschiedenen Theatern in Deutschland, 1983-1989, während der Direktion Peter Schweiger, Ensemblemitglied am Züricher Theater am Neumarkt. Seit 1989 Mitglied des Vaudeville Theaters. Musikalische Produktionen mit Daniel Fueter seit 1980, daneben freischaffend als Schauspieler, Regisseur, Pianist und Sänger im deutschen und angelsächsischen Sprachraum. Helmut Vogel lebt in der Züricher Altstadt und ist als Regisseur und Schauspieler ständiger Gast im sogar theater. Letztes Jahr war er zweimal in Veranstaltungen der israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) zu sehen bzw. zu hören.