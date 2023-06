wurde in Minden geboren und lernte zunächst Klavier und Violoncello. 2002 begann sie mit ihrem Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Detmold, zunächst bei Mechthild Böhme, später bei Caroline Thomas. Meisterkurse bei Christa Ludwig, Christina Scheppelmann, den King's Singers, Ralf Popken und an der Akademie für Alte Musik Berlin. Ein Gastvertrag im Landestheater Detmold 2006 folgte. Mehrfach ausgezeichnet im Fach Oper war Johanna Winkel zudem 2008 Halbfinalistin im Hans Gabor Belvedere Wettbewerb in Wien und belegte den ersten Platz im internationalen Cantilena Wettbewerb in Bayreuth 2009. Im Konzert- und Oratorienfach ist Johanna Winkel seit mehreren Jahren eine gefragte Solistin. Sie ist im Solofach bereits auf mehreren CD Produktionen zu hören.