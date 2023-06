geboren 1954, erhielt seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Hamburg. Engagements führten ihn unter anderem ans Bayerische Staatsschauspiel, das Deutsche Theater Berlin, das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, das Burgtheater in Wien, das Theater in der Josefstadt Wien, das Schillertheater Berlin, an die Münchner Kammerspiele und ans Thalia Theater in Hamburg und ans Schauspielhaus Düsseldorf. Neben dem Theater ist Markus Boysen aus zahlreichen Fernsehproduktionen bekannt. So war er z.B. in Die Heilerin, Speer und Er, Im Schatten der Macht und in den Krimiserien Derrick, Der Alte, Kanzleramt und Tatort zu sehen. Zurzeit steht Markus Boysen als Gast am Schauspielhaus Bochum und im Staatstheater Weimar auf der Bühne. 2008 erhielt er den Rolf-Mares-Preis für seine Darstellung in Blackbird in den Hamburger Kammerspielen.