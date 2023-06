Julian Podger

begann seine Laufbahn als Sänger und Dirigent während seiner Schulzeit in Kassel und führte sie am Trinity College, Cambridge, fort, wo er das Ensemble Trinity Baroque gründete. Als Solist ist er mit Dirigenten wie Philippe Herreweghe, Andrew Parrott und Thomas Hengelbrock und anderen tätig gewesen und ist u.a. bei Aufnahmen von Bach-Kantaten im Rahmen des Bach Cantata Pilgrimage mit John Eliot Gardiner vertreten. Er hat sich besonders auf die Evangelistenrolle der Passionen von J. S. Bach spezialisiert, im Opernfach war er in Monteverdis Orfeo und Il Ritorno d’Ulisse in den Titelpartien zu hören. Podger ist in vielen bedeutenden Konzerthäusern aufgetreten, wie z.B. in der Royal Albert Hall, dem Mozarteum Salzburg, dem Konzerthaus Wien, dem Teatro alla Scala und beim Edinburgh Festival. Er ist Mitglied von Gothic Voices, einem führenden Ensemble für mittelalterliche Musik, des Harp Consort und gastiert regelmäßig beim britischen Vokalensemble I Fagiolini. Als musikalischer Leiter ist er weiterhin mit seinem Ensemble Trinity Baroque tätig, deren CD mit solistisch besetzten Bach-Motetten jüngst erschienen sind (Raumklang).