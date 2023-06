geboren 1967 in Bensberg bei Köln, begann seine musikalische Ausbildung im Alter von 5 Jahren. Ersten Konzertauftritten mit seinem Vater im Alter von 12 Jahren (Sternklang 1980 und Donnerstag aus Licht an der Mailänder Scala 1981) folgten nach dem Abitur 1986 Konzerte mit dem Stockhausen-Ensemble in aller Welt. Zusammen mit Karlheinz Stockhausen produzierte er auch die elektronische Musik für zwei Opern aus dem LICHT-Zyklus (1992/94). 1996 beendete er die Zusammenarbeit mit seinem Vater. Die fruchtbare Zusammenarbeit mit seinem Bruder Markus Stockhausen begann 1982 in verschiedenen Ensembles und brachte zahlreiche CD-Veröffentlichungen, diverse Theater- und Filmmusiken, sowie zwei Auftragskompositionen für die Kölner Philharmonie hervor. Seit 1991 komponierte Simon Stockhausen u.a. für das Ensemble Modern, für die musikFabrik, für die WDR Big Band, die Biennale in Venedig und das IMD / Darmstadt. Seit 1998 komponiert und arrangiert er Theatermusik u.a. für das Berliner Ensemble, das Schauspielhaus Dortmund, das Staatstheater Mainz, das Schauspiel Frankfurt, das Düsseldorfer Schauspielhaus, die Bad Hersfelder Festspiele und das Nationaltheater Mannheim. 1999 gründete er mit Manos Tsangaris die Gruppe MIR und ist auch immer wieder in dessen Musiktheaterstücken als Interpret, Klanggestalter und Co-Komponist involviert. Neben der kompositorischen Tätigkeit konzertierte er in verschiedenen Formationen als Keyboarder/Live-Elektroniker und Sopransaxophonist, u.a. mit der WDR Big Band und Lalo Schifrin, James Morrison, mit dem er 2003 die Band On the Edge gründete und Konzerttourneen durch Europa und Australien absolvierte, Peter Eötvös und seit 2002/03 auch mit dem Scharoun Ensemble Berlin und den Berliner Philharmonikern. Zusammenarbeit mit der Sängerin Maria Husmann, dem englischen Komponisten Benedict Mason, der Kurzfilmmacherin Kirsten Winter und dem israelischen Filmregisseur Amos Gitai, für den er viele Filmmusiken komponiert hat. Er komponierte zahlreiche kammermusikalische Kompositionen für diverse Ensembles, vertonte Lyrik, veranstaltete Workshops für elektronische Klangerzeugung und Klangkomposition (u.a. mit der Education-Abteilung der Berliner Philharmoniker) und entwarf Klanginstallationen mit bildenden Künstlern. Seit 2002 hat er zahlreiche Filmmusiken zu Dokumentar- und Kurzfilmen für TV und Kino komponiert, u.a. auch für den Kinofilm Trip to Asia.