1956 in Münster geboren, studierte Komposition zunächst bei Jürgen Ulrich an der Hochschule für Musik Detmold, anschließend von 1979 bis 1986 bei Berthold Hummel an der Hochschule für Musik Würzburg, an der er 1986 das Studium mit dem Meisterklassendiplom abschloss und seither Musiktheorie und Gehörbildung unterrichtet. 1985 erhielt er ein Stipendium an der Cité des Arts Paris; 1987 nahm er ergänzende Studien bei Helmut Lachenmann auf. Ospald erhielt u.a. den Förderpreis der Landeshauptstadt Stuttgart, den Staatspreis des Freistaates Bayern und den XXIII. Premio Leonardo da Vinci. Uraufführungen seiner Werke gab es u.a. bei den Darmstädter Ferienkursen, den Donaueschinger Musiktagen, den Wittener Tagen für neue Kammermusik, beim Steirischen Herbst Graz und der Münchener Biennale. Klaus Ospald lebt als freischaffender Komponist in Würzburg.