Bill Dietz

wurde 1983 in Bisbee, Arizona, geboren und lebt seit 2003 in Berlin. Er ist Komponist, Autor und Ko-Leiter der Abteilung für Musik/ Klang im MFA-Studiengang des Bard College. Er ist zusammen mit Woody Sullender Gründer und Herausgeber der Online-Zeitschrift Ear|Wave|Event. Von 2016 bis 17 war er Professor für Klang an der Kunsthochschule für Medien Köln. 2015 veröffentlichte er bei Edition Solitude einen Band zu seiner Werkreihe Tutorial Diversions. Sein Werk verfolgt Genealogien der Öffentlichkeit und die Performanz des Hörens, vom Beschallen der Fassade von Le Corbusiers Unité d’habitation in Marseille bis hin zur Orchestration von Echos über Häuserblocks in Manhattan.

Dietz was born in Bisbee, Arizona in 1983 and has been based in Berlin since 2003. He is a composer, writer, and co-chair of Music/ Sound in Bard College’s MFA program. With Woody Sullender he co-founded and edits Ear|Wave|Event. From 2016 to 2017 he was Professor of Sound at the Academy of Media Arts Cologne. In 2015 Edition Solitude released a monograph on his Tutorial Diversions. From sounding the facade of Le Corbusier’s Unité d’habitation in Marseille to orchestrating echoes across city blocks in Manhattan, his work traces genealogies of publicness and the performance of listening.