wurde 1976 in Illinois (USA) geboren und ist Komponist und Dirigent mit wachsender internationaler Präsenz. Mit seinen Kompositionen, die von führenden Solisten und Ensembles der zeitgenössischen aufgeführt werden ist Aaron Cassidy auf zahlreichen internationalen Festivals vertreten. Er erhielt mehrere Förderungen und Stipendien. 2003 schloss er mit einer Promotion im Fachbereich Komposition an der Universität von Buffalo ab. Aaron Cassidy erhielt 2007 einen Lehrauftrag für Komposition an der Universität von Huddersfield und arbeitet als MA-Betreuer für zeitgenössische Musik. Zuvor war er Lehrbeauftragter für Komposition an der Northwestern University in Evanston, Illinois und als Gastprofessor für Musik am Buffalo State College tätig.