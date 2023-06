Michael Norris

wurde 1973 in Dunedin geboren und lebt in Wellington (Neuseeland). Er schloss sein Kompositionsstudium an der Victoria University, Wellington und an der City University, London ab und ist derzeit Programmleiter (Komposition) an der New Zealand School of Music. Er gewann 2003 den Douglas Lilburn-Preis, einen nationalen Wettbewerb für Orchesterkomposition. Er ist Mitgründer und Co-Direktor des Stroma New Music Ensembles und hat an Kompositionskursen bei Peter Eötvös, Alvin Lucier, Christian Wolff und Kaija Saariaho teilgenommen.