Alian Billard

wurde 1971 geboren. Mit fünf Jahren erhielt er Klarinettenunterricht bei Nino Chiarelli an der Ecole de musique de Chartres. Er setzte seine Studien bei Richard Vieille am Conservatoire National de Région de Paris (CNR) fort und später am Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, wo er bei Jacques Di Donato graduierte. Er spielte im Holzbläserquintett Nocturne. Seit 1995 ist Alain Billard als Bassklarinettist Mitglied des Ensemble intercontemporain, in dessen Education Program er ebenfalls aktiv ist. Er ist im ständigen Austausch mit einer Vielzahl von Musikern und erweiterte seine instrumentalen Kompetenzen, indem er Tuba, Saxophon und Bassgitarre lernte. Alain Billard entwickelte neue Spieltechniken und erforscht die Klangmöglichkeiten seines Instruments in Kooperation mit Komponisten. Aufgrund dieser intensiven Zusammenarbeit wurden ihm zahlreiche Stücke und Konzerte gewidmet. Er arbeitet auch eng zusammen mit dem Ircam und dem Instrumentenbauer Selmer, um die Klarinette weiter zu entwickeln. Mit Odile Auboin (Oboe) und Hidéki Nagano (Klavier) gründete er das Trio Modulations, das sich sowohl der alten als auch der neuen Musik verpflichtet fühlt. Komponisten, die für das Trio komponierten, waren Marco Stroppa, Bruno Mantovani und Philippe Schoeller.