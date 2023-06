wurde in Taiwan geboren. Sie begann ihr Studium als Zehnjährige an der Kölner Musikhochschule bei Hans-Otto Schmidt-Neuhaus und legte dort im Jahr 1970 ihr Konzertexamen ab. Anschließend setzte sie ihre Studien (Instrumentalpädagogik) bei Hans Leygraf an der Musikhochschule in Hannover fort. Wesentliche Eindrücke gewann sie in Kursen bei Tatjana Nikolajewa, Géza Anda, Wilhelm Kempff sowie bei Claudio Arrau. Im Alter von einundzwanzig Jahren erhielt sie den 1. Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München, dem weitere Auszeichnungen folgten. Damit begann ihre Konzerttätigkeit, die sie schnell auf den großen Konzertpodien Europas bekannt machte. Pi-hsien Chen musizierte mit bedeutenden Orchestern und wirkte bei zahlreichen Musikfestivals mit. Ihr zunehmendes Interesse und Engagement für die zeitgenössische Musik dokumentiert sich in der Zusammenarbeit mit Komponisten wie Pierre Boulez, John Cage, Elliott Carter, York Höller und Karlheinz Stockhausen. Von 1983-2004 war Pi-hsien Chen Professorin für Klavier an der Musikhochschule Köln. Seit Sommersemester 2004 lehrt sie an der Musikhochschule Freiburg. Sie konzertiert regelmäßig in Taiwan, gibt dort Kurse und leitet Projekte an verschiedenen Universitäten mit dem Anliegen, die Brücke zwischen alter und neuer Musik zu pflegen. Im Frühjahr 1999 war sie Dozentin für das Institut für Neue Musik und Musikerziehung und in den Jahren 2002 und 2008 als Dozentin bei den Internationalen Ferienkursen für neue Musik in Darmstadt.