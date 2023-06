Als Komponist, Dirigent und Lehrer ist Peter Eötvös einer der gefragtesten Interpreten und Kenner der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Er wurde 1944 in Székelyudvarhely, Siebenbürgen, geboren. Bereits im Alter von 14 Jahren wurde er von Zoltán Kodály an die Budapester Musikakademie aufgenommen. Ein DAAD-Stipendium für ein Dirigierstudium führte ihn 1966 an die Musikhochschule Köln. Von 1968 bis 1976 spielte er regelmäßig mit dem Stockhausen Ensemble, von 1971 bis 1979 arbeitete er am Studio für Elektronische Musik des Westdeutschen Rundfunks Köln. 1978 leitete er auf Einladung von Pierre Boulez das Eröffnungskonzert des Ircam in Paris. In der Folge wurde er zum musikalischen Leiter des Ensemble intercontemporain ernannt. Diese Position hatte er bis 1991 inne. Von 1994 bis 2004 war er Chefdirigent der Radio Kamer Filharmonie, Hilversum. Von 1985 an hatte er die Position als Erster Gastdirigent des BBC Symphony Orchestras, Budapest Festival Orchestras, der Ungarischen Nationalphilharmonie, des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR, der Göteborgs Symfoniker und seit 2009 des Radio-Symphonieorchesters Wien. 1991 gründete er das International Eötvös Institute für junge Dirigenten und Dirigentinnen sowie Komponisten und Komponistinnen.Von 1992-1998 und 2002-2008 war er als Professor an der Musikhochschule Karlsruhe und 1998-2001 an der Musikhochschule Köln tätig. Seine Kompositionen werden weltweit von renommierten Klangkörpern und Opernhäusern aufgeführt. Bei den Donaueschinger Musiktagen ist Peter Eötvös seit seinem Debüt im Jahr 1978 regelmäßig zu Gast.