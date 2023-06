wurde in Kronstadt, Rumänien, geboren und studierte bei Joseph Prunner in Bukarest. Nachdem er 1973 Preisträger des Internationalen Musikwettbewerbs von Genf wurde, begann für ihn eine außergewöhnliche Karriere. Von 1975 bis 1985 war Güttler Kontrabassist beim Berliner Philharmonischen Orchester. Anschließend lehrte er von 1985-1991 als Professor an der Kölner Musikhochschule. Seit 1989 ist er als Solokontrabassist des SWR Sinfonieorchesters Baden-Baden und Freiburg tätig. Außerdem hat er seit 1991 eine Professur an der Musikhochschule Karlsruhe inne. Wolfgang Güttler ist Gründungsmitglied des Ensembles Trio Basso, für das seit 1982 mehr als 200 Kompositionen geschrieben wurden. 1991 gründete er das Ensemble Geatles für 16 Kontrabässe. Außerdem spielte Güttler mehrere Jahre im Consortium classicum. 1992 begann seine Arbeit im Ensemble des Pablo Casals-Festivals, Prades, und 1997 gehörte er zu der Gruppe that. Als Pädagoge war er in Europa, den USA, Kanada und Südamerika tätig. Unter anderem gab er Meisterkurse an der Juilliard School und der Manhatten School von New York, im kanadischen Banff, in Obersdorf, beim Casals Festival sowie bei den Darmstädter Ferienkursen. Sein Repertoire erstreckt sich von der alten bis zur zeitgenössischen Musik. Unter anderem haben ihm Hans-Joachim Hespos und Jean Françaix Kompositionen gewidmet.