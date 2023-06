ist seit Beginn der Spielzeit 2004/2005 Chefdirigent des WDR Rundfunkchor Köln, dem er seit 1986 verbunden ist. Der Dirigent, Komponist und Performance-Künstler Rupert Huber hat sein Dirigier- und Kompositionsdiplom am Mozarteum in Salzburg mit Auszeichnung gemacht und war von 1990-2000 Chefdirigent des SWR Vokalensemble Stuttgart. Von 1996 bis 1998 hatte er die Professur für Chordirigieren an der Musikhochschule Graz inne, 2002-2005 war er Chordirektor der Salzburger Festspiele. Rupert Huber hat zahlreiche Uraufführungen unter anderem von Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono und Jani Christou dirigiert. Als Komponist sind Rupert Hubers Hauptthemen die unmittelbare Wirkung der Musik und Musik als Mittel zur Kontakterfahrung („Kontaktsingen“). Durch Musik erzeugte veränderte Bewusstseinszustände wie Ekstase und Trance kennt und erzeugt er als Komponist und Performance-Künstler zum Beispiel bei Festivals für Neue Musik in Salzburg, München, Berlin, Stuttgart und Cardiff. Workshops an verschiedenen Hochschulen und anderen Institutionen zum Thema „Musikalische Wirkungsforschung“ gehören ebenso zu seinem Arbeitsspektrum wie die intensive Forschungsarbeit bei den Schamanen in Nepal.