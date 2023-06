geboren in Celje, Slowenien, studierte Akkordeon bei Hugo Noth an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Das Meisterklassenstudium schloss er bei Stefan Hussong an der Hochschule für Musik Würzburg ab. Luka Juhart ist mehrfacher Preisträger zahlreicher internationaler und nationaler Akkordeonwettbewerbe. Er wirkt regelmäßig bei Rundfunkaufnahmen mit und gibt als Solist und in Kammermusikbesetzungen Konzerte in ganz Europa. Schwerpunkte seines Repertoires liegen in der neuen Musik. Eine wichtige Stellung nimmt dabei die regelmäßige Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten wie Uroš Rojko, Vinko Globokar, Thomas Larcher, Klaus Huber, Eduard Demetz, Claus-Steffen Mahnkopf u. a. ein.