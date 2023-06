Sven Thomas Kiebler

geboren in Neu-Ulm, erhielt seine musikalische Ausbildung bei Renate Schwaiger-Silla und Jaime Padrós in Ulm. Studium an der Freiburger Musikhochschule bei James Avery. Gründungsmitglied des Ensemble SurPlus. Mitglied des Quartett avance 1995-2006 und des ensemble recherche 1985-1994. Stipendium der Akademie Schloss Solitude 1992/93. Internationale Auftritte als Solist und als Pianist mit Orchestern und Kammermusikensembles im klassischen und zeitgenössischen Musikbereich. Vorträge, Seminare und Workshops an Musikhochschulen, Universitäten und in Kursen im In- und Ausland. Seit jüngster Zeit auch Auftritte als Dirigent. Zusammen mit Peter Veale künstlerische Leitung des Ensemble SurPlus seit 2009.