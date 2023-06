Elfa Rún Kristinsdóttir

wurde 1985 in Akureyri, Island, geboren. Sie studierte an der Musikhochschule Freiburg bei Rainer Kussmaul und schloss ihr Studium 2007 mit Auszeichnung ab. Seit 2009 vertieft sie ihre Studien in der Solistenklasse von Carolin Widmann in Leipzig. Beim Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb in Leipzig 2006 gewann sie neben dem 1. Preis auch den Publikumspreis sowie den Sonderpreis als jüngste Finalistin des Wettbewerbs. Im gleichen Jahr erhielt sie den Förderpreis für junge Künstler der europäischen Kulturstiftung Pro Europa in Baden-Baden. Elfa Rún ist Mitbegründerin des Isafold Kammerorchesters in Island, das sich auf neue Musik spezialisiert hat. Sie ist seit 2006 Mitglied des Solistenensemble Kaleidoskop und seit 2008 dessen Konzertmeisterin.