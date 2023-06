geboren 1978, schloss sein Klarinetten-Studium bei Giacomo Soave am Konservatorium in Alessandria mit Bestnote und Auszeichnung ab. Studienergänzend arbeitete er danach für mehrere Jahre mit Alan Hacker in England und mit Suzanne Stephens in Deutschland. Darüber hinaus promovierte er an der Universität von Turin in Literaturwissenschaft und Musikwissenschaft. Über 10 Jahre lang arbeitete er mit Karlheinz Stockhausen zusammen und brachte diverse Werke des Komponisten unter dessen Leitung zur Uraufführung; seit einigen Jahren ist er als Assistent von Suzanne Stephens bei den Stockhausen-Sommerkursen tätig. Michele Marelli ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Eine aktive Konzerttätigkeit in ganz Europa zeichnet sein künstlerisches Schaffen aus.