wurde in Gumma/Japan geboren. Im Alter von fünf Jahren erhielt sie ihren ersten Klavierunterricht. Sie studierte an der Tohogauken-Musikhochschule in Tokio. An der Musikhochschule in Freiburg absolvierte sie das künstlerische Aufbaustudium und das Solistenstudium bei James Avery mit Auszeichnung. Anschließend studierte sie an der Hochschule für Musik Saar Neue Musik bei Stefan Litwin. Sie ist Preisträgerin von mehreren japanischen Wettbewerben sowie des Maria Canals Wettbewerb in Barcelona. Sie gastiert als Solistin und anerkannte Kammermusikerin in Europa und Asien. Regelmäßig arbeitet sie mit verschiedenen Orchestern zusammen.Seit 2006 ist sie Pianistin des ensemble aventure, Freiburg. Daneben ist Akiko Okabe ständig auf der Suche nach neuen Klangmöglichkeiten, sei es durch Verfremdung traditioneller Instrumente oder durch Neudefinition von alltäglichen Gegenständen wie Kakteen, Gläser und Abluftröhren. Ihr Interesse gilt auch der Zusammenarbeit mit Künstlern anderer Bereiche. Sie arbeitet eng mit verschiedenen Tänzern und Choreografen zusammen.