Johannes Pennetzdorfer

wurde 1986 in Vöcklabruck, Österreich, geboren. Nach frühem Blockflötenunterricht greift er mit elf Jahren zur Bratsche. Er erhielt seine Ausbildung bei Thomas Riebl und Veronika Hagen am Mozarteum Salzburg sowie später bei Tabea Zimmermann und Lars-Anders Tomter an der HfM Hanns Eisler in Berlin. Weitere Begegnungen führten ihn mit Künstlern wie Michael Gieler, Nobuko Imai, Robert Mann, Itzhak Perlman und David Finckel zusammen. In verschiedenen Ensembles gab er Konzerte in zahlreichen der wichtigsten Konzertsäle der Welt. Neben solistischen Auftritten und Engagements als Solobratscher in diversen Kammerorchestern ist er vor allem als Kammermusiker sehr aktiv. Darüber hinaus widmet er einen großen Teil seiner künstlerischen Tätigkeit dem Jazz und wirkt in verschiedenen Formationen im Bereich der improvisierten Musik mit. Außerdem ist er einer der wenigen Musiker, die die seltene Viola d’amore beherrschen, die er in Konzerten mit Werken von Vivaldi und Hindemith vorstellte.