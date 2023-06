Die Radio Kamer Filharmonie, Hilversum ist ein flexibles Orchester, dessen Spannbreite von der Barockmusik, zur zeitgenössischen Musik, dem tarditionellen Repertoire für Kammerorchester bis hin zu großangelegten Partituren reicht. Das Orchester verfügt über ein reiches und vielfältiges Repertoire und setzt sowohl die Kontinuität von Aufführungen zeitgenössischer Musik als auch holländischer Erst- und Uraufführungen fort. Die Radio Kamer Filharmonie nimmt einen prominenten Platz in den Samstag-Matineen und der Sonntagvormittag-Konzertreihe des Amsterdamer Concertgebouw, der freitäglichen Vredenburg-Reihe in Utrecht und in der Entdeckungs-Konzertreihe des Amsterdamer Muziekgebouw aan ‘t I J ein. Diese Konzerte werden im niederländischen Rundfunk live übertragen. Das Orchester ist ständiger Gast der Magischen Musik Fabrik in Utrecht, beim Holland Festival und der Internationalen Gaudeamus Musikwoche in Amsterdam. Peter Eötvös war von 1994 bis 2004 Chefdirigent des Orchesters. Unter seiner Leitung wurde das Orchester als Spezialensemble für moderne und Avantgarde-Musik international bekannt und war bei den renommierten Festivals der neuen Musik vertreten. Von 2005 bis August 2010 war Jaap van Zweden Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Orchesters. Ihm folgte der dänische Dirigent Michael Schønwandt. Erster Gastdirigent ist Philippe Herreweghe. Frans Brüggen, der frühere Chefdirigent des ehemaligen Radio Kammerorchesters wurde 2007 zum Ehrendirigenten ernannt. Ab der Saison 2010/11 wird James McMillan weiterer Gastdirigent. Das Orchester wurde für seine Aufführungen mit mehreren Preisen ausgezeichnet und kann auf zahlreiche CD-Aufnahmen verweisen.