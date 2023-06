Michael Rauter

wurde 1980 in Basel geboren. Er studierte in Aachen bei Hans-Christian Schweiker und in Berlin bei Jens Peter Maintz und dem Artemis Quartett. Wichtige Impulse erhielt er durch die Ensemble-Akademien des Klangforum Wien und des Ensemble Modern, von Heinrich Schiff und Komponisten wie Helmut Lachenmann, Beat Furrer oder Karlheinz Stockhausen. Daneben prägten ihn in seiner künstlerischen Arbeit Begegnungen mit dem Schriftsteller Nikolaus Cybinsky, dem Maler und Grafiker Hans Gottfried Schubert und der ungarisch-österreichischen Komponistin Adelinde Jahoda. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Musik, historischer Aufführungspraxis sowie die Suche nach alternativen Aufführungsformen von klassischer Musik durch genreübergreifende Projekte. 2006 hat er in Berlin das Solistenensemble Kaleidoskop gegründet, dessen Künstlerischer Leiter er seither ist. Seit 2007 verbindet ihn eine intensive Zusammenarbeit mit dem Regisseur Alexander Charim; seit 2008 arbeitet er als musikalischer Berater eng mit der Choreographin Sasha Waltz zusammen.