hat sich durch seine Virtuosität und Musikalität in der Welt alter Musik einen hervorragenden Namen gemacht. 1969 geboren, studierte er Blockflöte in Frankfurt und Zürich. 1992 gelang ihm ein viel beachteter Erfolg, als er beim internationalen Blockflötenwettbewerb Calw sowohl in der Solo- als auch der Ensemblewertung bis dahin noch nie vergebene erste Preise errang. Darüber hinaus erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Seit 1994 unterrichtet Jeremias Schwarzer an der Musikhochschule Nürnberg, außerdem im Rahmen von Meisterkursen, Vorträgen und Residenzen an Hochschulen und Universitäten in Wien, Freiburg, Huddersfield, Belgrad, New York, Harvard, am Mozarteum Salzburg und der Irino Foundation in Tokio. Sein außerordentliches Engagement für die spieltechnische Weiterentwicklung seines Instruments weist ihn zudem als führenden Spezialisten für ein neues und im Wortsinn unerhörtes Repertoire aus. In engem Dialog mit Komponisten gibt er regelmäßig Werke in Auftrag und verhilft damit der neuen Musik für Blockflöte zu frischen Impulsen. Als Solist und Kammermusiker ist Jeremias Schwarzer regelmäßig bei internationalen Festivals und Konzertreihen zu Gast. Er ist Gründer und Leiter der Ensembles VIVI FELICE (für alte Musik) und ensemble avantage (für neue Musik). Die Zusammenarbeit mit der japanischen Koto-Meisterin Makiko Goto orientiert sich an Interaktionsmöglichkeiten der Instrumente und Musiktraditionen unterschiedlicher Kulturen. Sowohl dieses Duo als auch die klanglichen Möglichkeiten des ensemble avantage haben zahlreiche Komponisten zu neuen Werken inspiriert. Über seine wegweisenden Auftritte als Instrumentalist hinaus erschließt er mit seiner konzeptionellen Arbeit in der Gestaltung von musikalischen "Settings" neue und spannende Wahrnehmungsräume für die Zuschauer.