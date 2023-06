Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg gibt immer neuen Bewegungen, Gästen und Musikstücken Raum: 2009/10 widmete das Orchester der Musik Gustav Mahlers anlässlich des 150. Geburtstags gleich mehrere Projekte, es portraitierte Heinz Holliger zu dessen 70. Geburtstag und beteiligte sich an der Wiederentdeckung des jung verstorbenen Komponisten Rudi Stephan. Eine Tournee führte das Orchester nach Kairo und Alexandria; Gastspiele gab es u.a. auch bei den internationalen Festspielen in Luzern, Straßburg, Berlin und Salzburg. Und als Nachwirkung des Jugendprojekts „Der Schrei“ gründete sich der Jugendclub SOyouth. Eine besondere Herausforderung war die doppelte Standortbestimmung, die das Orchester bei den Donaueschinger Musiktagen 2009 unternahm: in den experimentellen Uraufführungsprojekten von Manos Tsangaris und Mathias Spahlinger definierte sich der Klangkörper neu. Seit ihrer Neugründung im Jahr 1950 sind die Donaueschinger Musiktage und das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg untrennbar miteinander verbunden. Das Orchester schrieb in Donaueschingen Musikgeschichte: etwa 400 Kompositionen mit Musik von Hans Werner Henze, Bernd Alois Zimmermann, György Ligeti, Krzysztof Penderecki, Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Olivier Messiaen, Luciano Berio, Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm und anderen wurden dort uraufgeführt. Bis heute ist das SWR Sinfonieorchester in Donaueschingen und auch darüber hinaus ein unverzichtbarer Partner für die Komponisten unserer Zeit. „Im Zentrum der europäischen Kultur“, wie es Sylvain Cambreling formuliert, steht das Orchester jedoch nicht nur in Bezug auf die zeitgenössische Musik. Seit seiner Gründung 1946 ist das SWR Sinfonieorchester gleichermaßen Anziehungspunkt für internationale Dirigenten und Solisten wie auch musikalischer Botschafter im In- und Ausland, zwischen Salzburg und Luzern, Hamburg und Madrid, Berlin und New York. Über 600 Werke aus drei Jahrhunderten hat das SWR Sinfonieorchester auf Tonträgern eingespielt. Motoren dieser vielfältigen Aktivitäten waren und sind die profilierten Chefdirigenten von Hans Rosbaud über Ernest Bour bis zu Michael Gielen und Sylvain Cambreling, der seit 1999 das Orchester leitet: ein Orchester, das durch sechs Jahrzehnte besonderer Herausforderungen zu einer andernorts selten erreichten musikalischen wie konzeptuellen Flexibilität und Souveränität gefunden hat.