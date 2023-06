Julia Vogelsänger

wurde in Soest geboren, studierte an der Hochschule der Künste Berlin bei Rolf Koenen und arbeitete dort als Korrepetitorin im Instrumental- und Gesangsbereich und als Bühnenmusikerin an der Schaubühne am Lehniner Platz. Es folgte ein Kammermusik- und Liedbegleitungsstudium an der Musikhochschule Frankfurt/Main bei Rainer Hoffmann, Charles Spencer und Fritz Walther, das sie mit dem künstlerischen Diplom abschloss. Zusätzliche Anregungen bekam sie aus Kursen bei Jürgen Uhde, Edith Picht-Axenfeld, Norman Shetler und Roger Vignoles. Ihre Korrepetitionstätigkeit setzte sie an der HfM Frankfurt als Lehrbeauftragte und bei Produktionen der Kammeroper Frankfurt fort. Als Liedbegleiterin arbeitet sie mit verschiedenen Sängerinnen und Sängern zusammen und gründete mit der inzwischen verstorbenen Sopranistin Renate Wicke das Ensemble Toscas Töchter, das klassisches Liedrepertoire mit Musik aus dem Kabarett- und Unterhaltungsbereich verband. Mit der Pianistin Hella Westendorf besteht ein Klavierduo, das seine künstlerische Zusammenarbeit mit András Hamary und in Meisterkursen bei den Duos Stenzl und Uriarte/Mrongovius intensivierte. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt seit vielen Jahren im Bereich Orchesterpianistin. Mit dem SWR Sinfonieorchester ist sie regelmäßig auf Festivals vertreten.