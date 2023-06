Felipe Lara

wurde 1979 im Staat Sao Paulo, Brasilien, geboren. Seine Musik wurde bislang in Europa und Amerika von führenden Ensembles der zeitgenössischen Musik gespielt. Derzeit ist er Doktorand der New York University (GSAS), wo er bei Louis Karchin, Elizabeth Hoffman und Mario Davidovsky studierte. Er studierte ebenso Komposition, Computermusik und Orchestration bei Tristan Murail an der Columbia University und besuchte Kurse bei Brian Ferneyhough, Helmut Lachenmann, Marco Stroppa, Michael Jarrell, Wolfgang Rihm und Yan Maresz. Sein zweites Streichquartett „Tran(slate)“ gewann 2008 den Staubach-Preis in Darmstadt. Lara unterrichtet im Music Department (GSAS) der New York University und lebt bei New York.