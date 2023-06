Die Musiktage sind ausverkauft

Orchesterprobe zu Georg Friedrich Haas' "limited approximations" im Hans-Rosbaud-Studio SWR SWR - Armin Köhler

Nun ist es doch schon soweit: Die Donaueschinger Musiktage 2010 sind bereits drei Wochen vor Beginn des Festivals komplett ausverkauft! Wir bedanken uns bei allen für Ihr großes Interesse. Für all jene, die nun keine Möglichkeit mehr haben, das diesjährige Festival zu besuchen, gibt es immerhin die Möglichkeit, einen Großteil der Konzert live in SWR2 sowie im Live-Stream im Internet zu verfolgen. Nutzen Sie durchaus auch die Chance, sich von zu Haus aus, an unserem Blog im Internet zu beteiligen. Ihre Meinung interessiert uns sehr. Schließlich werden Sie vor Ihren Apparaten zu Haus einen ganz anderen Eindruck von den gespielten Werken haben, als unsere Gäste vor Ort in Donaueschingen. SWR2 wird in seinen Live-Sendungen Ihre Diskussionsbeiträge mit einbeziehen.

Wir wünschen allen, die Eintrittskarten erhalten konnten eine gute Anreise. Ein kleiner Tipp: All jene, die mit dem Auto von Norden über die A 5 Donaueschingen erreichen wollen, sollten auf Grund von Bauarbeiten nicht das Höllental von Freiburg aus benutzen, sondern bereits über Offenburg das Kinzigtal nutzen.