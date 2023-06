Studenten-Workshop und Lehrerfortbildung

"Next Generation" und "Musik aktuell" bilden 2011 erstmals das gemeinsame Label "maD".

Next Generation“ heißt der Workshop für Studierende an Musikhochschulen, der seit 2005 bereits rund 1000 junge Menschen aus ganz Europa nach Donaueschingen gebracht hat. In diesem Jahr vergibt das junge länderübergreifende Off-Programm der Donaueschinger Musiktage erstmals Stipendien speziell für Studierende aus Osteuropa. Außerdem können Studenten des Studiengangs Komposition oder Musikwissenschaft ab sofort den Besuch des Workshops als Studienleistung europaweit anerkennen lassen. Bei erfolgreichem Leistungsnachweis im Modul "Donaueschinger Musiktage 2011 - Wahrnehmung, Reflexion und Kommentar" vergeben die Hochschulen Frankfurt und Trossingen (bei einem Workload von 150 Stunden) 5 Leistungspunkte bzw. creditpoints. Entsprechend der Bologna-Resolution sind diese Punkte im EU-Raum anerkennungswürdig. Selbstverständlich liegt es in der Hoheit jeder einzelnen Hochschule, diese Punkte beispielsweise als Wahlmodul für einen Bachelor- oder Masterstudiengang anzuerkennen und in den Transcript of records aufzunehmen.

Neben freiem Eintritt zu allen Festivalkonzerten beinhaltet das mehrtägige Programm zwei „Off-Konzerte“ mit studentischen Werken, Dozenten-Workshops und Werkstattgespräche mit Festivalkomponisten und Interpreten.

Mit Unterstützung durch die Kulturstiftung des Bundes und die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei Donaueschingen

13. – 16. Oktober 2011

Musik aktuell

Abenteuer Neue Musik & Donaueschinger Musiktage

Fortbildungsangebot der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen und ihrer Partner für Lehrkräfte an Schulen und Musikschulen.

Ein weiteres jugendorientiertes Angebot bildet das Fortbildungspaket „Musik aktuell“ für Musiklehrer, veranstaltet von der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen. Im Mittelpunkt steht hier die Vermittlung zeitgenössischer Musik für die Unterrichtspraxis: Methodisches Handwerkszeug, Projektideen und kreative Impulse sollen den Umgang mit Neuer Musik im Musikunterricht, in Musik-AGs und Ensembles erleichtern. Konzertbesuche in Donaueschingen und einige Veranstaltungen von „Next Generation“ runden das Programm ab.

Um die Angebote der Nachwuchsförderung zu bündeln, haben die Partner sich unter dem Dach der „music academy Donaueschingen“ zusammengeschlossen. Als Teil der Donaueschinger Musiktage bilden sie erstmals eine eigenständige Fortbildungsreihe. Bernhard Hermann, Hörfunkdirektor des federführenden SWR: „Mit der Musikakademie intensivieren die Donaueschinger Musiktage ihre Aktivitäten für den Nachwuchs; sie sind damit auf dem besten Weg in die Klassenzimmer.“

Die „music academy Donaueschingen“ ist eine Kooperation mit der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen, mit dem Deutschen Musikrat und dem Verlag Schott Music sowie der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main.