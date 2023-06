Erwin Stache

wurde 1960 in Schlema bei Aue geboren. Von 1977 bis 1980 studierte er Physik und Mathematik an der Leipziger Universität, daneben erhielt er Klavierunterricht bei Ralph Rank und Orgelunterricht. Sein erstes elektronisches Musikinstrument baute er 1975, einen eigenständigen Synthesizer 1976. Seit 1985 lebt er freiberuflich als Musiker, Instrumenten- und Klangobjektbauer, Komponist und Erfinder in Beucha bei Leipzig, wo er seither auch als Organist und Kantor tätig ist. Er gründete eine eigene Band und war auch in anderen Jazz- und Rockbands engagiert. Von 1986 bis 1989 intensive Zusammenarbeit mit dem Poeten Christian Heckel. Seit 1995 ist Stache auch als Programmierer für Computer und Mikrocontroller tätig.1993 erhielt er den ersten Preis bei Musik Kreativ in Frankfurt/M. und 2001 den Gellert-Preis in Delitzsch. Mit seinen Klanginstallationen und Performances gastiert er bei zahlreichen internationalen Festivals der neuen Musik und ist an Ausstellungen beteiligt.