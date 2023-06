geboren 1960 in Sondalo/Italien, studierte klassische Gitarre und Komposition in Mailand und Kammermusik in Siena. Es folgten Kompositionsstudien bei Salvatore Sciarrino in Città di Castello und bei Helmut Lachenmann in Stuttgart. Seine Musik wurde von den bekanntesten Interpreten neuer Musik aufgeführt und ist bei Festivals wie Festival d’Automne à Paris, Wien Modern, Ars Musica Bruxelles, den Donaueschinger Musiktagen, den Wittener Tagen für neue Kammermusik, Musica Viva München und dem Huddersfield Contemporary Music Festival u.a. zu hören. Für seine Werke erhielt er den Kompositionspreis der Stadt Stuttgart (1993), den Busoni-Kompositionspreis der Akademie der Künste Berlin (1996), den Wiener Internationalen Kompositionspreis (2004), den Ernst-Krenek-Preis der Stadt Wien (2006) und den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung München (2010). Pierluigi Billone ist Gastprofessor für Komposition an der Kunstuniversität Graz und wird darüber hinaus zu Kompositionsseminaren und Gastvorlesungen eingeladen. Er lebt in Wien.