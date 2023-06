wurde 2004 als Duo von der Schlagzeugerin und Elektronik-Musikerin Ikue Mori und der Harfenistin Zeena Parkins in New York gegründet. Beide Musikerinnen zählen zu den wichtigsten Protagonistinnen der New Yorker Downtownszene, wo sie u. a. in Projekten von Fred Frith, Arto Lindsay, Elliott Sharp und John Zorn mitgewirkt haben. Ikue Mori, bekannt geworden in der No-Wave-Band DNA, war bereits 2002 in einem Duo mit der Turntablista Marina Rosenfeld in Donaueschingen präsent. Zeena Parkins ist als Leaderin der „Gangster Band“ hervorgetreten, einem Septett mit Streichern, Perkussion und Electronics. Beide Künstlerinnen verwirklichten auch zahlreiche Solo-Projekte. Phantom Orchard, ursprünglich für eine CD-Produktion gleichen Titels ins Leben gerufen, begann bald auch zu konzertieren und den Radius zu erweitern. In Zusammenarbeit mit anderen MusikerInnen, wie Maja Ratkje, Makigami Koichi und Cyro Baptista, entstand 2008 die zweite CD „Orra“; im selben Jahr traten Mori und Parkins auch in einem eigens für das NEWJazz Meeting des SWR zusammengestellten Phantom Orchard Orchestra auf. Die Fusion mit dem norwegischen Quartett SPUNK, für die Mori und Parkins ein neues Programm komponiert haben, bildet die Fortsetzung dieses großformatigen Elektronik-Projekts.