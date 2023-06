Jens Brand

wurde 1968 in Dortmund geboren. Er lebt und arbeitet in Berlin. 1991, während seines Studiums an der Kunstakademie Münster, wandte er sich unter dem Einfluss von Phill Niblock und der Erfahrung von Performances am Het Apollohuis (Akio Suzuki und Yunko Wada, Paul Panhuysen) der Experimentellen Musik und Klangkunst zu. Seither entstanden eine Vielzahl von Installationen, Musik-Performances und Intermedia-Arbeiten. Deren Material basiert auf analogen und digitalen Bildsystemen, Videos, Klang sowie zeitgenössischen Kompositions- und Kommunikationsformen. Ausgangspunkte der Installationen und Performances sind Konzepte, deren Verlauf und Ergebnisse nicht absehbar sind. Zentrales Element seines Arbeitens ist das mit wissenschaftlicher Genauigkeit realisierte Experiment. Zu seinen jüngsten Arbeiten gehören “Code Switching”, ein Hörstück für das Studio für Akustische Kunst des WDR, “Hum”, “Qinghai”, “China”, ein Video von vierundzwanzig Stunden Länge, das im Auftrag der dritten Guangzhou Triennale im Transhimalaya gefilmt wurde, sowie die Realisation der unsichtbaren Multimedia-Installation “Red Psi Donkey” für das Edith-Ruß-Haus in Oldenburg.