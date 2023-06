Die Sopranistin Alda Caiello studierte Klavier und Gesang am Konservatorium in Perugia. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit, ihres Raffinements und ihrer Ausdrucksfähigkeit gilt sie derzeit als eine der wichtigsten Interpretinnen zeitgenössischer Musik. Luciano Berio betrachtete sie als eine der führenden Interpretinnen seiner „Folk songs“. Sie trat unter seiner Leitung auf und arbeitete mit bedeutenden Dirigenten zusammen wie Myung-Whun Chung, Valery Gergiev oder Emilio Pomàrico. Sie wird regelmäßig von führenden musikalischen Institutionen eingeladen, wie zum Beispiel der Mailänder Scala, dem Concertgebouw in Amsterdam, der Wigmore Hall in London, der Gulbenkian Foundation in Lissabon, dem Konzerthaus und Musikverein in Wien, den Salzburger Festspielen, dem Maggio Musicale Fiorentino oder Wien modern. Ihr breit gefasstes Repertoire reicht von Monteverdi bis zur Gegenwartsmusik. Von Alda Caiello sind bereits zahlreiche Aufnahmen auf CD erschienen.