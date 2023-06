Die Fagottistin Lorelei Dowling studierte bei John Cran und Gordon Skinner und erhielt ein Diplom am State Conservatory of Music in Sydney. Anschließend studierte sie am Conservatoire de Musique de Genéve bei Roger Birnsting und Kim Walker. Es folgten Studien in Barock-Fagott und Cembalo am Centre de Musique Ancienne du Genéve. 1989 erhielt sie den Premier Prix de Virtuosité. Beim Sydney Symphony Orchestra wirkte sie als Solo-Fagottistin mit. 1992 war sie Finalistin beim Wettbeweb Australia Young Performer of the Year. Lorelei Dowling musizierte mit Orchestern wie dem Australien Opera & Ballett Orchestra, dem Orquestra Gulbenkian (Lissabon), dem Orchestre de chambre de Lausanne, dem L´Orchestre de la Suisse Romande, dem Stuttgarter Kammerorchester, dem Mozarteum Orchester Salzburg, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem Ensemble Modern oder der musikFabrik. Pierluigi Billone, Elena Kats Chernin und Mark Andre komponierten für Lorelei Dowling. Sie hielt Vorlesungen über Fagott und Neue Musik an der Manhattan School of Music, an der Porto School of Music (Portugal), bei der Biennale in Venedig, am Moskauer Konservatorium, am IDRS Ithaca (USA) und am Birmingham Conservatoire sowie am Royal Northern College of Music, Manchester. Sie war 2010 internationale Gastfagottistin der British Double Reed Society. 2010 gründete sie das Duo „HONK“ für Fagott/Kontraforte und DJ. Sie ist seit 1995 Residenzmitglied des Klangforum Wien.