Die Schweizer Sopranistin Jeannine Hirzel erhielt ihre Ausbildung an der Musikhochschule Zürich. 1998 Lehrdiplom bei Kathrin Graf und Daniel Fueter, 2001 Konzert¬diplom „Lied-Duo“ bei Irwin Gage. Seit 2001 nimmt sie Privat¬unterricht bei Carol Meyer in Frankfurt/Main. Sie erhielt verschiedene Stipendien und Aus¬zeichnungen: Migros-Kulturprozent, Friedl-Wald-Stiftung Basel, Kiefer Hablitzel Stiftung 2000 und 2002, Erster Preis beim 1. Hilde Zadek Wett¬bewerb in Passau 1998, Kiwanis-Musikpreis für Lied-Duo. Jeannine Hirzel ist eine vielseitige Konzertsängerin und Darstellerin auf der Bühne. Sie sang bereits Liederabende bei den Musikfestwochen in Lugano, in der Reihe „Freunde des Liedes“ in Zürich mit dem Pianisten Edward Rushton und Mahlers „Das Lied von der Erde“ bei „Young artists in concert“ in Davos mit Heinz Holliger und dem Tenor Jonas Kaufmann. Engagements führten sie u.a. an das Operastudio Vlaanderen in Gent/Belgien, an die Vlaamse Opera (2001/2002), an das Theater Osnabrück und an das Hans Otto Theater Potsdam. Sie war Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich. 2004 wirkte Jeannine Hirzel in Produktionen der Neuköllner Oper Berlin und der Kammeroper Schloss Rheinsberg mit.