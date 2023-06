Der Tenor und Choreograph Jean-Claude Pellaton wurde in Genf geboren und studierte Geige und Klavier am Conservatoire de La Chaux-de-Fonds sowie anschließend Regie am Institut National Supérieur des Arts du Spectacle in Brüssel. Er war Mitglied des Ballet Contemporain in Brüssel, mit denen er während drei Spielzeiten experimentelles Tanztheater in New York, Paris und Brüssel vorstellte. Als Tänzer war er bei den Kompagnien Delta Phi (Dijon), La Traboule (Lyon), Stridanse (Lyon-Paris), bei Michèle Dhallu (Paris), Jean-Marc Matos (Toulouse-Paris) und am Centre Chorégraphique National in Caen engagiert. 1989 gründete er mit Ricardo Rozo die Kompagnie OBJETS-Fax und choreografierte zeitgenössisches Tanztheater, das in Europa und Amerika aufgeführt wurde. Als Sänger arbeitete er mit der L’avant-Scène Opéra (Neuchatel) zusammen, für die er ebenso choreographierte wie auch für die „Jóvenes Cantantes“ des Teatro Colón, Argentinien.